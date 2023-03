O acidente envolveu um autocarro e uma viatura ligeira na Route d'Arlon.

Cidaded do Luxemburgo

Novo acidente na capital. Vítima ficou em estado grave

O acidente envolveu um autocarro e uma viatura ligeira na Route d'Arlon.

Uma pessoa ficou gravemente ferida num acidente de viação esta manhã, na cidade do Luxemburgo.

O acidente envolveu um autocarro e uma viatura ligeira na Route d'Arlon, por volta das 6h, tendo o condutor do ligeiro ficado gravemente ferido. Devido ao impacto do acidente, este teve de ser resgatado do veículo, sido posteriormente transportado para o hospital.

Acidente mortal em Neudorf. Solução pode ser instalar "radar à entrada das comunas"

Segundo a informação da polícia grã-ducal, as duas faixas de rodagem tiveram de ser encerradas devido aos trabalhos de resgate e evacuação.

O acidente rodoviário em Neudorf que, há duas semanas tirou a vida a três pessoas, os dois ocupantes do veículo e um peão que seguia no passeio, reavivou o debate em torno da implementação de zonas de 30 km/h nas localidades.



