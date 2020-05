Os estudos retroespetivos dos hospitais franceses questionam os dados oficiais. É possível que o novo coronavírus tenha chegado à região vizinha há dois meses.

Novembro, dezembro? Ninguém se entende sobre a chegada do coronavírus a França

Os estudos retroespetivos dos hospitais franceses questionam os dados oficiais. É possível que o novo coronavírus tenha chegado à região vizinha há dois meses.

Com poucos dias de diferença, os estudos retroespetivos dos hospitais franceses questionam os dados oficiais. Nas contas do governo o vírus chegou ao país em finais de janeiro. Em Colmar, mesmo aqui ao lado, os médicos do hospital Albert Schweitzer admitem que o primeiro caso de infeção remonta a 16 de novembro. Com base numa análise semelhante, o chefe do departamento de reanimação do hospital universitário de Bondy, em Paris, acredita que o vírus tenha chegado à capital a 27 de dezembro, um mês antes do aparecimento do primeiro caso em França.

Em qualquer um dos casos, a conclusão sustenta a ideia de que o vírus que provoca infeções respiratórias severas terá começado a circular antes de ter sido detetado, em dezembro, num mercado de animais vivos na China. Citado pela imprensa, o chefe do departamento de imagiologia de Colmar garante que o surto começou "a circular na região no início de novembro", alastrando-se especialmente durante as férias do Natal e do Ano Novo.

"O contágio acelerou-se durante os acontecimentos de fim de ano: mercados de Natal, celebrações familiares, até que a epidemia explodiu após uma reunião religiosa em Mulhouse, na última semana de Fevereiro", confirmou o hospital num comunicado enviada às redações.

Foi precisamente dois dias depois do Natal, a 27 de dezembro, que o pacientes que os médicos acreditam ter sido o primeiro infetado na capital, deu entrada nos cuidados intensivos do hospital de Bondy. Diagnosticado com uma pneumonia grave não tinha viajado nos meses anteriores. Acredita-se que tenha sido infetado pela mulher que nunca manifestou sintomas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.