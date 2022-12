As equipas de emergência não têm parado nas últimas horas, na sequência de uma série de acidentes.

Nove feridos nas estradas do Luxemburgo desde sexta-feira à noite

Mélodie MOUZON

Sexta-feira à noite foi uma noite movimentada para os bombeiros. Entre as 17h00 de sexta-feira e as 5h00 de sábado, as equipas CGDIS responderam a nada menos do que seis acidentes.

A série de desastres rodoviários começou por volta das 17h40 de sexta-feira, quando os bombeiros tiveram de intervir devido a um acidente rodoviário na CR101 entre Clemency e Messancy que resultou num ferido.

Por volta das 19h20, ocorreu uma colisão entre dois carros no RN31 entre Pétange e Lamadelaine. Duas pessoas ficaram gravemente feridas. O CGDIS alertou os centros de salvamento de Esch/Alzette, Sassenheim-Differdange e Pétange. Devido à gravidade dos ferimentos, o SAMU foi também chamado ao local do acidente.

Três feridos em Medernach

Uma terceira colisão pouco depois das 21 horas na Rue de Larochette em Medernach resultou em três feridos. O serviço de ambulância de Fels e os bombeiros de Fels, Medernach e Ermsdorf assumiram os trabalhos de salvamento.

No final da noite de sexta-feira, por volta das 23h30, um condutor perdeu o controlo do seu carro na CR226 entre Itzig e Contern. O veículo acabou num aterro na berma da estrada. Uma pessoa ficou ferida e os bombeiros profissionais da capital e os bombeiros de Hesperange intervieram.

Mais tarde, às 3h20, os bombeiros de Nordstad, Ermsdorf e Medernach foram mobilizados para intervir num acidente no RN14 entre Stegen e Diekirch, na sequência de uma colisão entre dois veículos. Um ferido teve de ser transportado para o hospital pela tripulação da ambulância para exames e tratamento.

O último acidente relatado ocorreu por volta das 4h30 da manhã em Frisange. As circunstâncias do acidente não são ainda conhecidas, mas sabe-se que uma pessoa foi transportada para o hospital por profissionais de salvamento de Dudelange. Os corpos de bombeiros de Dudelange, Aspelt e Frisange prestaram assistência logística.

*Artigo originalmente publicado no Virgule e editado para o Contacto por Paula Freitas Ferreira.

