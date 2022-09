Estas são consideradas "bivalentes", visto que oferecem uma proteção contra o vírus original Sars-CoV-2 e também contra a variante Omicron.

Covid-19

Novas vacinas para a variante Omicron esperadas esta semana no Luxemburgo

O Luxemburgo deverá receber esta semana mais de 85 mil doses da vacina contra a covid-19, adaptada à variante Omicron. Em comunicado, o Ministério da Saúde indica que é esperada uma entrega de 43.200 doses da vacina da Pfizer e outras 42.600 doses da Moderna.

Em causa estão vacinas consideradas "bivalentes", isto é, que oferecem uma proteção contra o vírus original Sars-CoV-2 e também contra a variante Omicron.

Segundo o ministério, os consultórios e farmácias que participam na campanha de vacinação podem a partir desta segunda-feira encomendar o fármaco à Direção da Saúde.

As novas vacinas deverão estar disponíveis a partir de dia 12 de setembro no autocarro de vacinação ('Impfbus') e a partir de dia 13 de setembro no centro de vacinação Victor Hugo. A vacina da Pfizer poderá ser administrada em pessoas a partir dos 12 anos e a da Moderna a partir dos 30.

Para já, todas as pessoas com mais de 60 anos e todas pessoas consideradas de risco, independentemente da idade, serão convidadas a tomar uma dose de reforço. As autoridades de saúde explicam que "estas vacinas adaptadas serão administradas apenas como dose de reforço (booster) após uma primeira vacinação e também como segunda dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais, e as pessoas com risco de contrair uma forma grave da covid-19".

O centro de vacinação Victor Hugo, em Limpertsberg reabre no próximo dia 13 de setembro, funcionando de terça a sexta-feira, das 7h às 19, e aos sábados, das 7h às 13h. O local estará fechado, excecionalmente, no dia 17.

As pessoas que tiverem recebido o convite para tomar a dose de reforço e que o queiram fazer naquele centro devem fazer a marcação através do site governamental para o efeito (covidvaccination.lu) ou através da linha de saúde 247-65533.

