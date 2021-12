No dia de Natal entram em vigor as novas medidas anti-covid. Saiba quais são e o que vai deixar de poder fazer.

Nova lei Covid

Novas restrições. O que muda a partir deste sábado no Luxemburgo

A partir de amanhã, dia de Natal entram em vigor as novas medidas anti-covid que são adotadas até 28 de fevereiro. Novas restrições são impostas para tentar travar a progressão da nova variante Omicron no país, muito mais contagiosa, e que está a intensificar a quarta vaga da pandemia no Grão-Ducado.



Novas restrições. A saber

Resturação e Horeca.

Cafés, restaurantes, bares (Horeca) passam a fechar às 23h00.

CovidCheck '2G+'. Durante o horário de funcionamento da restauração entra em vigor o novo sistema sistema 2G+ do CovidCheck, ou seja, só podem aceder aos espaços os vacinados ou recuperados da infeção por covid-19, já em vigor agora. Contudo, a novidade é que quem ainda não tiver tomado a dose de reforço da vacina, a terceira dose, terá de realizar um teste rápido à entrada para confirmar que não está infetado. Também os recuperados terão de realizar este teste.

Discotecas continuam encerradas.

Nos eventos de lazer e desporto.

Mais de 10 pessoas. É obrigatório o sistema 2G (vacinados e recuperados).

Mais de 20 pessoas. Passa ao sistema 2G+ (vacinados e recuperados) e teste rápido à entrada para quem não tenha a dose de reforço e para recuperados.

Contudo, há exceções. No caso de eventos com mais de 20 pessoas, a autotestagem no local pode ser dispensada se organizador do evento garantir o cumprimento dos gestos barreiras: lugares sentados, com dois metros de distância entre cada um e as pessoas usarem máscara.

Mais de 200 pessoas. Estes eventos serão realizados se forem considerados de caráter “excecional” e com conceito sanitário elaborado com a Direção da Saúde. Assim, os bailes de fim de ano estão cancelados.

Em casa.

CovidChek 3G. Sempre que houver mais de 10 pessoas em casa, as famílias devem aplicado o sistema 3G (vacinação, recuperação ou teste negativo) para evitar novos contágios. Uma medida adotada sobretudo para as festas de fim de ano.

Escolas. A máscara passa a ser obrigatória para alunos e professores nos estabelecimentos escolares, incluindo durante as aulas, a partir de 3 de janeiro, no regresso após as férias de Natal.

