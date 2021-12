Novas regras entram em vigor esta quarta-feira, 1 de dezembro. Vai ser ainda preciso ter uma autorização médica para poder aceder ao quarto da pessoa internada.

Novas regras para hospitais. CovidCheck obrigatório e limitação do tempo de visitas

A partir desta quarta-feira (1 de dezembro) estão em vigor as novas medidas restritivas para quem entra num hospital do Luxemburgo. O objetivo é reforçar a segurança tanto de pacientes como de funcionários.

Num comunicado da Federação dos Hospitais do Luxemburgo (FHL), pode ler-se que a partir de agora todas as pessoas que entram num hospital têm de apresentar o certificado CovidCheck (vacinado, recuperado, testado) sendo que a identidade da pessoa é verificada à entrada. É ainda obrigatório usar uma máscara de proteção, desinfetar as mãos e respeitar a medida de distanciamento.

As visitas aos pacientes são permitidas à tarde, entre as 15:00 e as 19:00. No entanto, só pode entrar uma pessoa por paciente e só poderá permanecer no máximo durante uma hora. Há exceções no tempo de visita, nomeadamente na pediatria e maternidade.

É ainda preciso ter uma autorização médica para poder aceder ao quarto da pessoa internada.





