Novas medidas anti-covid também vão mexer com os hotéis

Diana ALVES No setor da Horesca, não serão apenas os cafés e os restaurantes a sofrer com as novas medidas anti-covid, que vão a votos hoje. Os hotéis também serão afetados, apesar de poderem continuar abertos ao público.

Com a entrada em vigor das novas restrições, as unidades hoteleiras também ficam impedidas de garantir o serviço de restauração. Os hotéis poderão, contudo, recorrer ao serviço de quartos (room service) ou de take away para a entrega de pequenos-almoços e outras refeições.

Mesmo assim, não será a mesma coisa, e o encerramento da restauração poderá afetar em particular os hotéis que vivem do turismo de negócios. Numa nota divulgada no seu site, a federação da Horesca esclarece que a organização de conferências continua a ser possível, embora com restrições.

Os participantes têm de usar máscara e permanecer sentados, com uma distância de dois metros entre si. Tal como qualquer outro ajuntamento, as conferências não podem reunir mais de cem pessoas.Com o encerramento da restauração, também as pausas para café durante as conferências são proibidas.

Os organizadores não podem servir bebidas quentes ou petiscos aos participantes, já que o uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.Mas o impacto das novas restrições não se limita aos estabelecimentos mais virados para o turismo de negócios.

De acordo com o Paperjam, vários hotéis do país têm assistido ao cancelamento de reservas, desde que as novas medidas foram anunciadas. A revista falou com várias unidades hoteleiras, entre as quais a Hostelerie Grünewald, que também vive da restauração, e onde as reservas de quartos caíram mais de 20% na última semana.

O complexo termal de Mondorf é outra das unidades afetadas devido ao encerramento não só da restauração, mas também do espaço fitness & wellness, que inclui piscinas e saunas.



