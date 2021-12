A polícia já anunciou que serão aplicadas medidas "semelhantes" às do fim-de-semana anterior.

Protestos anti-vacinas

Novas manifestações previstas para este sábado

Redação A polícia já anunciou que serão aplicadas medidas "semelhantes" às do fim-de-semana anterior.

Novas manifestações na cidade do Luxemburgo estão agendadas para este sábado. "Medidas semelhantes às do fim-de-semana passado estarão em vigor", revelou a polícia do Luxemburgo. Recorde-se que a polícia luxemburguesa chamou reforços da Bélgica e utilizou canhões de água para dispersar os manifestantes. A prioridade será "garantir a segurança física de todos" e "manter a ordem pública" para as autoridades luxemburguesas, que querem evitar os excessos que foram observados nas últimas duas semanas.

Está previsto um "sistema reforçado" para assegurar a supervisão das manifestações previstas para este sábado na capital luxemburguesa. "As unidades de aplicação da lei estarão prontas a intervir se a situação o exigir", advertiu a polícia do Grão-Ducado, que não tolerará qualquer infracção. "Todas as infracções serão processadas pelos nossos agentes" escrevem as autoridades que confirmaram que a Polícia Federal belga colocará novamente reforços à disposição da polícia luxemburguesa.

Manifestante tinha grande quantidade de explosivos em casa A polícia luxemburguesa descobriu "uma grande quantidade de explosivos e outras armas e munições" na casa de um dos manifestantes.

Perímetro limitado para a manifestação

Está planeado um perímetro de demonstração entre o campo Glacis e a Place de l'Europe, uma área onde as autoridades esperam uma grande concentração. Neste contexto, a polícia aconselha os "visitantes da capital" a estarem vigilantes nesta área e a denunciarem "qualquer perigo ou comportamento suspeito", marcando o número de emergência (113). São esperadas perturbações do tráfego, especialmente durante a tarde. A cidade do Luxemburgo adaptou o seu serviço de autocarros para o dia de sábado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.