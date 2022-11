Novas infeções por covid-19 aumentam ligeiramente no Luxemburgo

Ministério dos Negócios Estrangeiros Imigração ilegal. Quase 30% das ordens de expulsão cumpridas em 2021

A falta de rigor na execução destes processos voltou a ser discutida após o homicídio da pequena Lola, em Paris, cuja principal suspeita é uma argelina que tinha ordem para sair do território francês. E, no Luxemburgo, como funcionam as ordens de expulsão?