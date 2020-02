De acordo com as mudanças decididas pelos países que contribuem para o jogo, haverá três jackpots excecionais por ano. O primeiro será sorteado já este mês.

Nova versão do euromilhões vai dar jackpots de 100 milhões mais depressa

De acordo com as mudanças decididas pelos países que contribuem para o jogo, haverá três jackpots excecionais por ano. O primeiro será sorteado já este mês.

A nova versão do euromilhões, que é lançada este mês, vai aumentar mais depressa o valor dos jackpots para os 100 milhões de euros.

Esta mudança, revelada pela Lotaria Nacional da Bélgica e citada pelo 'Brussel Times', prevê que, com a nova fórmula, existam três jackpots excecionais por ano, em vez de dois, cada um com um prémio no valor de, pelo menos, 130 milhões de euros.

O valor máximo final do jackpot será de 250 milhões, num processo de acumulação de 10 milhões por cada um que seja ganho e que demorará vários anos até ser sorteado.

As mudanças anunciadas para o popular jogo europeu foram decididas em conjunto pelas lotarias nacionais dos países que contribuem para o jogo: Bélgica, Áustria, França, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Espanha, Suíça. e Reino Unido.

Além destes valores, o jogo também terá um novo design.

O primeiro jackpot excecional é sorteado já na próxima sexta-feira, 7 de fevereiro, e com o valor de 130 milhões de euros.

