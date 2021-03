As regras de combate à pandemia poderão ficar em vigor até ao próximo dia 2 de abril.

Nova versão da ‘lei covid’ votada hoje. Medidas em vigor até 2 de abril

Diana ALVES

A nova versão da ‘lei covid’ vai a votos hoje. Com a sua aprovação, as regras de combate à pandemia poderão ficar em vigor até ao próximo dia 2 de abril. A sessão pública no Parlamento tem início marcado para as 14:00.

As principais medidas a respeitar durante as próximas semanas são as mesmas dos últimos tempos: entre as onze da noite e as seis da manhã não se pode sair de casa, os contactos sociais permanecem limitados (apenas dois convidados em casa, do mesmo domicílio), o uso de máscara é obrigatório em locais públicos, transportes e sempre que a distância de dois metros não puder ser mantida e os cafés e restaurantes continuam sem poder receber o público.

No que toca às escolas, o texto estipula o uso obrigatório de máscara para todos os alunos a partir do ciclo 2 do ensino fundamental, incluindo aqueles que frequentam estabelecimentos de ensino privados.

Outra das medidas diz respeito à possibilidade de os alunos dos últimos anos do secundário poderem ficar em ensino remoto de forma alternada.

