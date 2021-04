Nova versão da ‘lei covid’ votada hoje. Esplanadas vão reabrir?

Caso o projeto de lei seja aprovado, as medidas ficarão em vigor pelo menos até 25 de abril.

A nova versão da “lei covid” vai a votos esta tarde no Parlamento. E há sobretudo um ponto que interessa tanto à população como ao setor horeca. Será que as esplanadas dos cafés e restaurantes vão reabrir a 7 de abril?

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, tinha anunciado que as esplanadas só iriam reabrir caso a situação epidemiológica o permitisse. Ora, na quarta-feira, o Luxemburgo registou 387 novas infeções. Um número que já não tinha sido atingido desde o mês de dezembro do ano passado.

De resto, as principais medidas a respeitar durante as próximas semanas são as mesmas dos últimos tempos: entre as onze da noite e as seis da manhã não se pode sair de casa sem justificação, os contactos sociais permanecem limitados (apenas dois convidados em casa, do mesmo domicílio), o uso de máscara é obrigatório em locais públicos, transportes e sempre que a distância de dois metros não puder ser mantida, e o interior dos cafés e restaurantes deverá manter-se encerrado.

Caso o projeto de lei seja aprovado, as medidas ficarão em vigor pelo menos até 25 de abril.



