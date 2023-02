O tempo gelado está de volta, com os dias marcados por temperaturas negativas, até -4 graus, até sexta-feira.

Nova vaga de frio faz gelar o Luxemburgo esta semana

Após dias de melhoria de tempo, uma nova vaga de frio chega ao Luxemburgo, esta semana. Esta segunda-feira, o tempo já está mais gelado, com os termómetros a descerem até aos dois graus negativos, uma tendência que se vai agravar nos próximos dias.

De acordo com as previsões do Meteolux os termómetros vão continuar a descer até sábado, sendo quinta e sexta-feira os dias mais frios, com as mínimas a situarem-se entre os 3 e 4 graus negativos e as máximas entre 2 e 4 graus. Sábado haverá uma ligeiríssima melhoria de tempo.

Contudo, apesar do frio, os dias serão secos e ensolarados ou com poucas nuvens.

Previsão de fevereiro ameno pode trazer nova poupança no consumo de gás Próxima semana vai de ser de frio na Europa, mas especialistas apontam um fevereiro com temperaturas suaves que poderão continuar a contribuir para a redução do consumo de gás.

Após esta vaga de frio que se faz sentir também nos países vizinhos, os dias voltarão a ser amenos, aliás, mais amenos do que o habitual para fevereiro, segundo as previsões dos especialistas citados pela Bloomerg. As temperaturas mais suaves poderão trazer de volta a chuva e o vento.

