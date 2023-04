A polícia grão-ducal confirmou que os assaltos tiveram lugar no Luxemburgo, Soleuvre e Sanem durante as últimas 24 horas.

Insegurança

Nova vaga de assaltos no Luxemburgo

Vários assaltos tiveram lugar em território luxemburguês durante a noite de sábado para domingo. A polícia grão-ducal confirmou à RTL que os assaltos tiveram lugar no Luxemburgo, Soleuvre e Sanem durante as últimas 24 horas. Dois assaltos tiveram lugar na capital, no Boulevard du Brill e na Rue Johny Flick. Em Sanem, foi na rue des peupliers e na rue Ermesinde que os assaltantes assaltaram. Um café na capital luxemburguesa, Place St. Pierre et Paul, foi também o alvo.

Os eventos tiveram lugar por volta das 4 da manhã. Dois indivíduos invadiram o local quebrando uma janela. Uma vez dentro do café, decidiram fugir sem levar nada com eles, segundo a polícia.

