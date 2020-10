O balanço do número de mortos associados à covid-19 continua a subir diariamente. Com o registo de mais uma morte nas últimas 24 horas, o total sobe para 133 desde o começo da pandemia.

Nova vítima mortal. Luxemburgo passa de 124 para 133 mortes em duas semanas

O Luxemburgo voltou a registar, nas últimas 24 horas, mais uma morte associada covid-19, aumentando para 133 o número total de óbitos atribuídos à pandemia.



Durante quase dois meses, não houve mortes a registar. Em menos de duas semanas, o número de vítimas mortais subiu de 124 para 133.

Sobre as últimas 24 horas, o boletim das autoridades de saúde só indica 282 testes comparativamente com os 5.275 realizados no dia anterior. Daí se pode explicar por que razão o número de novos infetados identificados passou de 208 para 9.

No que respeita aos internamentos, o número de pacientes hospitalizados deu um salto de 31 para 48. Desses, três estão internados nos cuidados intensivos.



