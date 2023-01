Em causa estão chamadas ou SMS que persuadem os utilizadores a visitar um site parecido com o da plataforma.

Fraude

Nova tentativa de roubo de dados em nome do portal Guichet.lu

Redação Em causa estão chamadas ou SMS que persuadem os utilizadores a visitar um site parecido com o da plataforma.

"Tem direito a um reembolso de impostos no valor de 563,30 euros. Visite o nosso site", pode ler-se numa SMS que tenta replicar o discurso e o endereço online do portal do governo Guichet.lu e que visa roubar dados pessoais ou dinheiro aos utilizadores.

O alerta sobre a mais recente "tentativa de phishing" foi dado recentemente pelas autoridades. O esquema envolve chamadas ou SMS alegadamente do portal Guichet.lu que fazem os destinatários acreditar que têm direito a um reembolso para levá-los a clicar num hiperlink recebido por SMS ou email.

Depois de clicar no link, os utilizadores são convidados a "ativar ou reforçar os dados de login" e/ou a "confirmar os dados do banco para receber o reembolso".

Numa mensagem de alerta, o portal Guichet.lu reitera que só contacta os utilizadores por telefone caso estes tenham efetuado um pedido na Helpdesk, cujo número é (+352) 247 82 000. E pede para quem receber estas mensagens para não clicar em algum link e não fornecer quaisquer dados.

As autoridades deixam algumas dicas para evitar estes esquemas:

Não clique em nenhum link , mesmo se alguém lhe pedir repetidamente para o fazer ou ameaçar restringir o seu acesso à plataforma;

, mesmo se alguém lhe pedir repetidamente para o fazer ou ameaçar restringir o seu acesso à plataforma; Esteja atento a SMS e chamadas que apelam a uma reação rápida;

Não forneça dados bancários, informações pessoais ou passwords ;

; Não devolva a chamada a um número desconhecido se receber um pedido por SMS de um remetente que não conhece.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.