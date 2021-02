Nova Procuradoria Europeia com sede em Kirchberg quase em pleno

O novo órgão da União Europeia (UE), com sede em Kirchberg, vai lutar contra a fraude, corrupção e branqueamento de capitais.

Diana ALVES O novo órgão da União Europeia (UE), com sede em Kirchberg, vai lutar contra a fraude, corrupção e branqueamento de capitais.

Foi inaugurada em setembro do ano passado, mas ainda não está a funcionar em pleno. Cerca de cinco meses depois de tomar posse enquanto procurador luxemburguês, Gabriel Seixas fez hoje o ponto de situação sobre o funcionamento da Procuradoria Europeia, um novo órgão da União Europeia (UE), com sede em Kirchberg, encarregado de lutar contra a fraude, corrupção e branqueamento de capitais.

Ouvido pelos deputados da comissão da justiça, Gabriel Seixas indicou que as equipas do novo organismo ainda não estão completas. A Procuradoria conta atualmente com 130 funcionários, entre analistas, peritos financeiros, conselheiros jurídicos e outros. Mas o objetivo é contratar outra centena de pessoas, para chegar às 240 em 2022. Para o arranque dos trabalhos, o organismo espera ter a seu cargo um total de cerca de 3.000 processos.

O procurador luxemburguês aproveitou para destacar a independência da Procuradoria, que poderá investigar e processar autores de infrações contra o orçamento do bloco, tais como fraude, corrupção ou fraude transfronteiriça relacionada com o IVA. De acordo com os dados divulgados na reunião, estima-se em 500 milhões de euros o valor total da fraude fiscal na UE.

Gabriel Seixas é um dos 22 procuradores europeus que tomaram posse no outono perante o Tribunal de Justiça da UE, representando os 22 Estados-membros que integram o novo organismo europeu. Sobre os restantes cinco Estados-membros que não participam na Procuradoria Europeia, Seixas adiantou que foi criado um grupo de trabalho encarregado de estabelecer acordos de cooperação com esses países.



