Nova plataforma de reservas para o transporte Adapto

Susy MARTINS O anúncio de que o transporte para pessoas com mobilidade reduzida iria ser gratuito foi anunciado no mês de setembro do ano passado, dois meses após a introdução no Parlamento de uma petição que reivindicava isso mesmo.

A partir de 1 de março, os transportes públicos vão ser gratuitos no Luxemburgo, incluindo o transporte específico “Adapto” destinado a pessoas com mobilidade reduzida.

Para poder aceder a este tipo de transporte é preciso fazer um pedido ao serviço dos transportes Adapto, a fim de receber um cartão que permite circular neste tipo de transporte. Os formulários estão disponíveis há alguns dias nos sites adapto.lu e guichet.lu.

Num comunicado enviado às redações, o Ministério da Mobilidade informa que os cartões antigos e os passes reservados a pessoas com mobilidade reduzida vão deixar de ser válidos, a partir de 2 de março.

Para melhorar o serviço foi ainda criado um centro de reservas centralizado, o que permite reagrupar os trajetos. Embora a gratuitidade dos serviços arranque em março, vai ser possível fazer as reservas através de uma plataforma única já a partir de 17 de fevereiro (adapto.lu e guichet.lu)

Note-se ainda que os transportes Adapto só circulam no Luxemburgo.

O anúncio de que o transporte para pessoas com mobilidade reduzida iria ser gratuito foi anunciado no mês de setembro do ano passado, dois meses após a introdução no Parlamento de uma petição que reivindicava isso mesmo. A autora da petição, a lusodescendente Ana Pinto, conseguiu levar o tema a debate – depois de recolhidas mais de 4.500 subscrições – e sobretudo que o Governo revisse a sua posição, que mantinha o transporte Adapto pago, quando os restantes transportes públicos iriam ser gratuitos.