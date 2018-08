3647 pessoas já assinaram a petição pública 1069 que defende a proibição de tabaco nas esplanadas de restaurantes do Luxemburgo.

Luxemburgo 4 2 min.

Nova petição quer proibir tabaco em esplanadas de restaurantes

3647 pessoas já assinaram a petição pública 1069 que defende a proibição de tabaco nas esplanadas de restaurantes do Luxemburgo.

Caso chegue às 4500 assinaturas até 4 de setembro, a petição pública número 1069 poderá chegar a debate público com a Comissão de Petições e ser enviada para o Parlamento.

Segundo o documento, a petição pretende uma nova reforma na lei para "evitar o tabagismo passivo principalmente entre menores e grávidas" criando-se assim "condições de saúde tanto no interior como no exterior de restaurantes e prevenir doenças respiratórias".

Mas, este não é um tema consensual no Luxemburgo, que desde 2006 tem vindo a alterar as leis antitabaco. De recordar que a última entrou em vigor há um ano e proibiu o tabaco em locais públicos.

Em declarações à edição francesa do Luxembourg Wort, o secretário geral da Horesca, a Federação Nacional de Hotelaria e Restaurantes, François Koepp afirmou que "[os empresários do setor] assistiram a uma queda de 15 a 20% no volume de negócios" com as leis antibágicas que têm sido implementadas no Luxemburgo. O responsável da federação vai mais longe e garante não acreditar no "tabagismo passivo" e coloca a questão "o que dizer dos autocarros que circulam junto à estação? Não são menos prejudiciais [que o tabaco]?"

Para François Koepp cabe a cada restaurante decidir se devem avançar ou não com a proibição e "não uma imposição".

Os empresários da restauração, consideram a petição como "abusiva".

Também em declarações ao mesmo órgão, a gerente de um restaurante, Lucie, garante que concordou "totalmente com a proibição de fumar no interior, mas ao ar livre a situação é diferente". Para a empresária "os fumadores devem ter um local para para fumar".



Florence, que trabalha no setor, também encara esta petição como intolerante e classifica-a como "abusiva porque os clientes já só têm os terraços". Em termos económicos, a funcionária acredita que "não haja um grande impacto porque já não se vê muitos fumadores". "Habitualmente há alguns problemas relacionados com clientes fumadores e não fumadores, mas conseguimos mudar mesas de maneira a resolver a situação", concluiu Florence.

Petição não é consensual



Entre os residentes, esta petição também não é consensual. Veja na fotogaleria algumas opiniões.

4 Christine: "Concordo que se possa fumar na esplanada de um café, mas não de um restaurante. E caso nos sintamos incomodados, podemos sempre pedir ao fumador que não fume. Esta é uma situação que exige tolerância e respeito das duas partes" Philippe: "Tenho um comportamento próprio. Se estou a beber um copo, não me causa transtorno mudar de mesa, mas isso é mais complicado caso esteja comer por causa dos pratos e talheres.Quando estou a fumar, questiono-me se não incomodo os outros." Foto: Lex Kleren

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Christine: "Concordo que se possa fumar na esplanada de um café, mas não de um restaurante. E caso nos sintamos incomodados, podemos sempre pedir ao fumador que não fume. Esta é uma situação que exige tolerância e respeito das duas partes" Philippe: "Tenho um comportamento próprio. Se estou a beber um copo, não me causa transtorno mudar de mesa, mas isso é mais complicado caso esteja comer por causa dos pratos e talheres.Quando estou a fumar, questiono-me se não incomodo os outros." Foto: Lex Kleren Jean-Luc: "Acho que é uma boa medida. Não gosto de estar a comer e a levar com o fumo da pessoa ao lado. O cheiro a tabaco não nos deixa apreciar a comida. Os fumadores não devem impor o seu fumo aos outros. Os não fumadores sofrem e acho que devem ser os fumadores a respeitar os outros. Em relação ao impacto económico, julgo que não seja muito grande porque os não fumadores vão frequentar mais os espaços livres de tabaco." Foto: Lex Kleren Jaceline: "Primeiro foi proibido fumar no interior dos cafés e dos restaurantes e agora querem proibir nas esplanadas? Temos de olhar também para o impacto económico da medida. Eu tinha um café e perdi alguns clientes quando entrou em vigor a lei que proíbe o tabaco no interior.Há sempre pessoas que gostam de fumar depois da refeição ou com um café. Devemos deixar as pessoas viverem como querem. Compreendo que o fumo importune, mas não concordo com a interdição." Foto: Lex Kleren Laura: "Sou a favor de se fumar nas esplanadas dos restaurantes. Estamos a falar de questões relacionadas com a liberdade individual e nós já temos proibições suficientes. Em espaços fechados concordo com a proibição, mas na esplanada é um exagero." Foto: Lex Kleren





O que tem mudado na lei?

A 1 de agosto de 2017 entrou em vigor mais uma lei que restringiu o tabaco. A proibição de fumar foi alargada a espaços públicos como parques infantis, instalações desportivas que acolham menores de 16 anos e em automóveis privados com menores de 12 anos a bordo.

No entanto, deve-se recuar a 1 de janeiro de 2014, quando a foi feita a maior reforma da lei antitabaco de 2006, que já proibia o tabaco em restaurantes, galerias comerciais, hospitais, escolas e estabelecimentos públicos. No início de 2014, a lei foi alargada a cafés, pastelarias, bares e clubes, estabelecimentos cobertos onde são praticadas atividades de lazer, discotecas, locais de uso coletivo, hotéis, pensões, pousadas, entre outros alojamentos.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.