A petição pode ser assinada até 6 de agosto.

Nova petição exige abolição das férias coletivas no setor da construção

Susy MARTINS

O fim das férias coletivas no setor da construção civil volta a ser reivindicado através de uma petição pública no site do Parlamento (www.chd.lu), que pode ser assinada até 6 de agosto.

Desta vez, a iniciativa é do cidadão Léandre Halbout, que diz que a ideia não é restringir os direitos dos trabalhadores, mas sim dar mais flexibilidade às pessoas que trabalham neste setor, dando-lhes a possibilidade de escolherem as datas mais convenientes para ir de férias.

O autor da petição sublinha, no entanto, que os trabalhadores que o desejarem poderiam continuar a usufruir das férias durante os meses de agosto e de dezembro.

O peticionário defende que o sistema de férias coletivas obriga os trabalhadores a irem de férias na altura em que os bilhetes de avião e os serviços de alojamento são mais caros. Algo que Léandre Halbout encara como uma injustiça, lembrando que os salários no setor da construção não são elevados.

Para já, a petição pública (n° 1628) conseguiu juntar cerca de 350 assinaturas. São precisas 4.500 para que este tema vá a debate no Parlamento.

Já no mês de abril do ano passado, Robert Dennevald, presidente honorário da Fedil (federação luxemburguesa que representa empresas do setor da construção, indústria e serviços) tinha lançado a uma petição que também exigia a abolição das férias coletivas no setor da construção civil, mas o documento não conseguiu chegar às 4.500 assinaturas necessárias para ir a debate na Câmara dos Deputados.



