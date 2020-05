Nova petição defende retoma do ensino fundamental a 25 de maio

Depois de milhares de pessoas terem assinado a petição contra a reabertura das escolas antes de setembro, uma nova iniciativa reivindica agora que a data prevista para a retoma do ensino fundamental seja mantida.

Depois de milhares de pessoas terem assinado a petição contra a reabertura das escolas antes de setembro, uma nova iniciativa reivindica agora que a data prevista para a retoma do ensino fundamental seja mantida.

Em causa está uma nova petição pública, da autoria de Marc Nahas, que diz “sim” à retoma do ensino fundamental e à reabertura das creches e ateliês de tempos livres (“maisons relais”, em francês) no próximo dia 25 de maio, desde que as crianças e membros de famílias consideradas vulneráveis à covid-19 sejam protegidas.

A reabertura das pré-escolas, escolas primárias, creches e “maisons relais” está prevista para o dia 25 de maio, naquela que será a última etapa do regresso às aulas.

A retoma do ensino secundário começou esta segunda-feira e ficará concluída no dia 11. A petição de Marc Nahas é uma de três novas petições que podem ser assinadas desde hoje no site da Câmara dos Deputados, em chd.lu.

Uma delas reivindica o adiamento das férias de verão para os meses de setembro-outubro e outra defende a criação de uma espécie de “escola de verão”, para dar apoio aos alunos durante o período de férias, isto após um ano letivo excecional em que as escolas estiveram fechadas durante várias semanas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Estas petições podem ser assinadas até ao dia 15 de junho. Se reunirem o apoio de 4.500 subscritores, serão debatidas no Parlamento na presença de membros do Governo. Recorde-se que a recolha de assinaturas em papel continua para já suspensa por causa do surto de covid-19.



