Metereologia

Nova onda de frio atinge Luxemburgo este domingo de manhã

A MeteoLux emitiu um aviso de tempo frio para o norte do Grão-Ducado na manhã de domingo. São esperadas temperaturas mínimas em torno de -8 a -6°C. Uma nova onda de frio irá atingir o Luxemburgo no domingo de manhã, adverte a MeteoLux.

O instituto de meteorologia emitiu um alerta amarelo para o norte do Grão-Ducado, entre a meia-noite e as 9 da manhã. As temperaturas mínimas serão de -8 a -6°C, mas localmente, estas temperaturas poderiam ser ligeiramente mais baixas, diz a MeteoLux.

O termómetro voltará a valores positivos à tarde, de 1 a 3°C, sob um céu parcialmente nublado. O início da semana será menos frio, com temperaturas entre 3 e 5°C . Espera-se o regresso de chuva e rajadas de vento até 60 km/h na segunda, quarta e quinta-feira.

