Nova manifestação contra a guerra. "Lutaremos até à última gota de sangue"

Redação Este sábado realizou-se mais uma manifestação de apoio ao povo ucraniano na Praça de Clairefontaine, na capital. Xavier Bettel esteve presente.

A praça Clairefontaine, na capital, encheu-se mais uma vez de pessoas que se manifestaram contra a invasão da Rússia na Ucrânia.



"Quantas mais pessoas terão de morrer nesta guerra antes que os políticos compreendam que não é uma guerra contra a Ucrânia, mas contra todos nós?", disse Nicolas Zharov, presidente da associação LUkraine, que reúne a comunidade ucraniana no Luxemburgo, citado pela versão francesa do Wort. "Não devemos cometer o mesmo erro que em 1938 (com a Checoslováquia)! Não estás apenas a lutar pela Ucrânia, mas também pelo teu futuro", gritou à multidão.

A associação já recolheu 500 mil euros em donativos em quinze dias. Para já, 800 famílias de acolhimento estão na lista da associação. "De acordo com os nossos números, há 600 pessoas da Ucrânia que estão no Luxemburgo, 200 das quais trouxemos numa semana", disse Zharov, que lamentou também o facto dos procedimentos governamentais não estarem suficientemente otimizados para acolher refugiados, com centros de acolhimento como o SHUK em Kirchberg já cheios. Lamenta também que as famílias de acolhimento ainda não tenham sido contactadas.

Photo: Thomas Berthol Photo: Thomas Berthol Photo: Thomas Berthol Photo: Thomas Berthol Pour Nicolas Zharov, président de l'association LUkraine, les pays européens doivent s'engager militairement dans le conflit en Ukraine. Photo: Thomas Berthol

Entre os manifestantes, esteve também o primeiro-ministro, Xavier Bettel, que não quis ser fotografado ou discursar. "Não é uma questão de me apresentar e ser o centro das atenções, mas apenas de mostrar a minha solidariedade", explicou Bettel a Zharov.

O antigo presidente da câmara da capital disse que vai falar com Vladimir Putin, presidente russo, por telefone na segunda-feira para "compreender o que está a acontecer".

Zharov disse ainda à mancha de pessoas que, para Putin é "tolerância zero. Nós ucranianos lutaremos até ao fim, até à nossa última gota de sangue".

Uma nova manifestação de apoio ao povo ucraniano está planeada para o próximo sábado.

