Os passageiros podem agora chegar mais rapidamente aos dois eixos rodoviários do leste do país graças à linha 350, que faz a ligação direta entre os dois municípios e oferece inúmeras possibilidades de conexão.

Mobilidade

Nova linha de autocarro liga Grevenmacher a Junglinster

Volker BINGENHEIMER Os passageiros podem agora chegar mais rapidamente aos dois eixos rodoviários do leste do país graças à linha 350, que faz a ligação direta entre os dois municípios e oferece inúmeras possibilidades de conexão.

Há uma nova linha de autocarro que liga diretamente Grevenmacher e Junglinster, e foi inaugurada no início deste ano. A linha 350 substituiu a antiga linha 328 (Kirchberg-Roodt/Syr-Junglinster) desde o dia 1 de janeiro, e visa oferecer um melhor serviço para as duas principais rotas de correspondência do leste do país.



Esta nova ligação surge como resposta ao pedido de vários municípios da região e facilita a deslocação dos alunos das escolas de Grevenmacher e Junglinster e os residentes que trabalham num dos dois municípios.

“A nova linha possui uma frequência mais elevada do que a antiga linha 328 e é uma vantagem real na ligação dos municípios do leste”, declarou um porta-voz da administração de transporte público (ATP) ao Luxemburger Wort . A linha 350 oferece várias conexões. O caminho mais rápido para a cidade de Luxemburgo é via Roodt/Syr, onde os passageiros podem apanhar o comboio ou viajar nas linhas de autocarro N 1 (por exemplo, linhas 311, 322 ou 326).



Autocarros do Luxemburgo vão contar com mais polícias a bordo A decisão de reforçar a segurança chega um mês depois de dois motoristas de autocarro terem sido hospitalizados na sequência de uma agressão por jovens bêbados.

Os residentes de Olingen podem deslocar-se na linha 322 ou apanhar um autocarro em Junglinster para a cidade de Luxemburgo. Em Junglinster, a linha termina no estacionamento “Lënster Bierg”.



O percurso da linha 350 de Grevenmacher até ao parque de Junglinster, passando por Flaxweiler e Roodt/Syr. Crédit: LW

A cada 30 minutos na hora de ponta

A linha 350 passa por Flaxweiler e Oberdonven e também oferece mais ligações nestas zonas. Há autocarros a cada 30 minutos pela manhã e à tarde, nas horas de ponta, e a cada hora no resto do dia.

Artigo publicado originalmente no Wort.lu/de

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.