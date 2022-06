A principal novidade diz respeito aos seguranças na área dos eventos, como por exemplo festivais de música ou maratonas.

Segurança

Nova lei vai limitar o papel dos seguranças privados

Henrique DE BURGO A principal novidade diz respeito aos seguranças na área dos eventos, como por exemplo festivais de música ou maratonas.

(Com Steve Remesch/LW)

O Governo está a preparar um projeto de lei que visa acabar com as dúvidas no setor da segurança privada. Segundo o novo texto, apresentado pela ministra da Justiça, Sam Tanson, o papel dos seguranças privados vai ser limitado.

A principal novidade diz respeito aos seguranças na área dos eventos, por exemplo, durante festivais de música ou maratonas, que terão de obter uma certificação do Ministério da Justiça para poderem exercer nestes casos.

Entre várias medidas, os responsáveis pelos eventos devem criar uma linha de contacto para onde a polícia poderá telefonar. Nestes casos, os seguranças serão ainda obrigados a usar uniforme e um cartão de identificação visível indicando quem são e para que empresa trabalham.



Quanto às empresas do setor, vão estar sujeitas a um mecanismo de controlo e vai ser criada uma fase de transição de seis meses para as mudanças em causa.

Ainda segundo a proposta da tutela da Justiça, qualquer pessoa que contrate uma empresa de segurança sem esta certificação fica sujeita a multas.

O papel das empresas de segurança privadas tem estado na ordem do dia depois da contratação da comuna da capital por agentes privados para patrulhar as ruas da cidade. Uma medida envolta em polémica sobretudo depois de um cão de um destes agentes ter atacado um homem em setembro de 2021.

