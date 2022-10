Entre as novas medidas, o rastreio de contactos de uma pessoa infetada (contact tracing) também deixará de existir.

Pandemia

Nova lei covid vai hoje a votos no Parlamento

Susy MARTINS

A nova lei covid que prevê a redução do período de isolamento das pessoas infetadas com covid-19, de sete para quatro dias, vai esta tarde a votos no Parlamento.

As novas regras deverão entrar em vigor a 1 de novembro, um dia depois da lei atual caducar, ficando válidas até ao final do mês de março de 2023.

Segundo o texto que vai a votos esta tarde, os certificados de contraindicação para a vacina contra a covid-19 deixarão de existir, como também a atestação da Direção da Saúde sobre a validade dos certificados de pessoas oriundas de países terceiros.

O rastreio de contactos de uma pessoa infetada (contact tracing) também deixará de existir.

Note-se que o uso obrigatório de máscara de proteção nos hospitais e lares de idosos vai continuar em vigor.



