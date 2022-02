Apesar de não se opor formalmente às novas regras, o Conselho de Estado deixou algumas observações e críticas ao projeto de lei, nomeadamente ao CovidCheck nas empresas.

Nova 'lei covid' vai hoje a votos

Susy MARTINS Apesar de não se opor formalmente às novas regras, o Conselho de Estado deixou algumas observações e críticas ao projeto de lei, nomeadamente ao CovidCheck nas empresas.

A nova versão da 'lei covid' vai esta sexta-feira a votos no Parlamento. O plenário na Câmara dos Deputados arranca às 13h, e antes do voto os deputados vão debater o documento.

O projeto de lei prevê um aligeiramento de algumas medidas de combate à pandemia. Na Horeca, cultura e desporto o sistema 2G+ do CovidCheck, atualmente em vigor, deixará de ser aplicado, e volta o sistema 3G (vacinado, recuperado ou teste nbe negativo).

Como já tinha sido anunciado, os bares e restaurantes poderão continuar abertos depois das 23h. Com o fim do recolher obrigatório, as discotecas vão poder reabrir.

Em relação ao polémico CovidCheck vai passar a ser facultativo apenas após um mês após ter sido tornado obrigatório nas empresas. O projeto de lei foi, aliás, já criticado pelo Conselho de Estado esta quinta-feira que considerou que, como está, a nova lei arrisca criar desigualdades entre trabalhadores. E insta o Governo a retificar este ponto sob pena de não dispensar o segundo voto no Parlamento.

Outra novidade da nova lei é o fim do período de quarentena em caso de contacto com um infetado. Já o isolamento em caso de teste positivo continua em vigor, no entato, é possível sair mais cedo do isolamento caso a pessoa testar negativo dois dias seguidos.



