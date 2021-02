Nos últimos dias a comissão parlamentar de saúde analisou o novo projeto lei que visa prolongar as medidas de restrição até 14 de março e que é votado amanhã.

Nova ‘lei covid’ sujeita a alterações antes do voto na sexta-feira

Susy MARTINS Nos últimos dias a comissão parlamentar de saúde analisou o novo projeto lei que visa prolongar as medidas de restrição até 14 de março e que é votado amanhã.

A comissão parlamentar da Saúde voltou a analisar o projeto de lei relativo à nova ‘lei covid’ que visa prolongar as medidas sanitárias existentes até 14 de março e introduzir novas medidas, nomeadamente, no ensino, no desporto e ainda no tratamento de dados pessoais. Esta sexta-feira o projeto de lei vai a votos, em plenário, a partir das 14h00.



Na quarta-feira foi a vez de analisar o parecer do Conselho de Estado. Este emitiu uma oposição formal relativa a um dos artigos do projeto de lei que prevê o enquadramento dos filhos dos profissionais de saúde em “estruturas de acolhimento” caso o Governo encerre temporariamente as atividades nas escolas ou nas creches. Mas para o Conselho de Estado, a formulação do artigo não separa o poder executivo do poder legislativo, dando ao ministro da Educação o poder total.

Daí a comissão parlamentar, juntamente com o ministro da Educação, Claude Meisch, terem decidido suprimir esse artigo do projeto de lei. De forma geral, alguns deputados da oposição consideram que há uma certa incoerência no texto. A exemplo do encerramento do setor da horeca que é decretado por lei, enquanto que o fecho de escolas e estruturas de acolhimento é ditado por circulares.

Claude Meisch explicou que precisa dessa flexibilidade para poder reagir rapidamente. Os deputados voltaram a reunir-se quinta-feira para finalizar a analise do projeto de lei que visa prolongar as regras sanitárias existentes até 14 de março, que amanhã vai a votos.



