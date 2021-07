A nova 'lei covid', que vai vigorar entre 16 de julho e 14 de setembro, prevê multas de até 6.000 euros para quem infringir as regras.

Nova 'lei covid'

Quer receber mais de 10 pessoas em casa? Só com autorização da Direção da Saúde

Susy MARTINS A nova 'lei covid', que vai vigorar entre 16 de julho e 14 de setembro, prevê multas de até 6.000 euros para quem infringir as regras.

Com a entrada em vigor da nova 'lei covid' vai ser permitido receber mais de dez convidados em casa, mas apenas com 'CovidCheck' e autorização da Direção da Saúde.

O pedido terá de ser feito ao Diretor da Saúde que dará posteriormente autorização ou não para o ajuntamento privado. Em caso de aval positivo das autoridades, os anfitriões estarão assim obrigados a controlar se os convidados têm o 'CovidCheck': vacinação completa; ou recuperação da covid-19; ou testagem negativa (testes com menos de 48 horas de validade para os de antigénio certificados e com menos de 72 horas de validade no caso dos testes PCR).

A medida é válida também para os organizadores de eventos públicos. E as multas para quem desrespeitar as regras vão ser mais pesadas, podendo ir até os 6.000 euros. Já na semana passada, na conferência sobre as novas medidas sanitárias a partir de 16 de julho, o Governo assegurou que as comunas vão poder proibir a noite branca (até às 3h) em caso de incumprimento das regras.

Na semana passada o Governo anunciou a continuação do alívio das medidas no Grão-Ducado, apesar do aumentos de casos nas últimas semanas. A nova 'lei covid' vai a votos esta semana no Parlamento para vigorar entre 16 de julho e 14 de setembro.

