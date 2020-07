Uma terceira “lei covid” deverá entrar em vigor este fim de semana e, assim, atualizar as medidas para lutar contra a propagação do coronavírus. Em reação ao aumento de casos no Luxemburgo, o Governo apresentou no domingo medidas mais restritivas.

Nova 'lei covid' poderá entrar em vigor já este fim de semana

Susy MARTINS Uma terceira “lei covid” deverá entrar em vigor este fim de semana e, assim, atualizar as medidas para lutar contra a propagação do coronavírus. Em reação ao aumento de casos no Luxemburgo, o Governo apresentou no domingo medidas mais restritivas.

O projeto de lei 7634 prevê nomeadamente limitar a dez pessoas os ajuntamentos privados, ou seja em casa, quando até aqui era possível receber vinte pessoas.

Esta medida é válida tanto no interior, como no exterior (no jardim). Uma outra medida é sancionar as pessoas que não respeitam o isolamento ou a quarentena imposta pela Inspeção sanitária.

Segundo o governo, certas pessoas não têm respeitado esta medida, daí o Executivo prever aumentar os controlos. A multa poderá ir de 25 a 500 euros.

Para as empresas que não respeitam as regras de segurança e de higiene também vai haver sanções, nomeadamente deixam de receber certas ajudas estatais ou deverão reembolsar as ajudas que já receberam. Em caso de reincidência, as autoridades também poderão decidir fechar a empresa durante três meses.

Os trabalhos parlamentares sobre este projeto de lei prosseguem esta quarta-feira no Parlamento, sendo que o debate e o voto poderão ocorrer já esta quinta-feira. Segundo o relator do projeto de lei, Mars di Bartolomeo, desta forma as medidas poderão ser aplicadas a partir de sexta-feira.



