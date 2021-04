Com exceção de atividades desportivas e musicais, as principais medidas a respeitar durante as próximas semanas são as mesmas dos últimos tempos.

Nova “lei covid” é votada hoje no Parlamento

Susy MARTINS Com exceção de atividades desportivas e musicais, as principais medidas a respeitar durante as próximas semanas são as mesmas dos últimos tempos.

A nova versão da chamada “lei covid” vai a votos esta tarde no Parlamento, a partir das 14h.

O projeto de lei não prevê grandes alterações, a não ser um ligeiro desconfinamento nas atividades desportivas e musicais. Os alunos vão poder regressar às piscinas e ter aulas da natação e os grupos de música de dez pessoas, no máximo, vão poder voltar a fazer música juntos, sem ter de respeitar o distanciamento físico. No entanto para os músicos em que é possível, estes devem continuar a usar a sua máscara de proteção.

De resto, as principais medidas a respeitar durante as próximas semanas são as mesmas dos últimos tempos: entre as onze da noite e as seis da manhã não se pode sair de casa sem justificação, os contactos sociais permanecem limitados (apenas dois convidados em casa, do mesmo domicílio), o uso de máscara é obrigatório em locais públicos, transportes e sempre que a distância de dois metros não pode ser mantida, e o interior dos cafés e restaurantes deverá manter-se encerrado.

Segundo a ministra da Saúde, Paulette Lenert, é importante manter as restrições, limitando os contactos, uma vez que a situação continua “crítica e tensa” devido às várias variantes e às hospitalizações de pessoas cada vez mais novas.

Caso o projeto de lei seja aprovado – o que, sem surpresas, deve acontecer graças ao apoio dos três partidos da coligação governamental (DP, LSAP, Déi Gréng) – as medidas ficarão em vigor até pelo menos ao dia 15 de maio.



