Covid-19

Nova 'lei covid' deverá vigorar até ao final de março

Como o Governo fez saber na semana passada, a 'lei covid' vai voltar a ser alterada. O objetivo é manter a lei com normas mínimas, até à primavera.

As novas regras deverão entrar em vigor a 1 de novembro, um dia depois de a lei atual expirar, ficando válidas até ao final do mês de março de 2023, de acordo com uma nota divulgada no site da Câmara dos Deputados.

A grande novidade é a redução do período de isolamento das pessoas infetadas, que passará dos atuais sete para quatro dias. Segundo o projeto de lei, os certificados de contra-indicação para a vacina contra a covid-19 deixarão de existir, assim como a atestação da Direção da Saúde sobre a validade dos certificados de pessoas oriundas de países terceiros.

Também o chamado "isolamento forçado", que nunca chegou a ser aplicado, será eliminado da lei, assim como o sistema de rastreio de contactos (contact-tracing) de uma pessoa infetada.

Uma das medidas atualmente em vigor e que vai ser mantida na lei diz respeito ao uso da máscara de proteção, que vai continuar a ser obrigatória nos lares de idosos e nos hospitais.



