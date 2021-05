As medidas, que deverão ser aprovadas, ficarão em vigor até, pelo menos, dia 12 de junho.

Nova “lei covid” com medidas de relaxamento é votada hoje no Parlamento

Susy MARTINS As medidas, que deverão ser aprovadas, ficarão em vigor até, pelo menos, dia 12 de junho.

A nova versão da chamada “lei covid” vai a votos esta tarde no Parlamento, a partir das 14:00 e deverá entrar em vigor já no domingo, 16 de maio.

O texto prevê um relaxamento nas medidas sanitárias. Restaurantes e cafés vão poder ficar abertos até às 22:00 com um máximo de quatro pessoas por mesa. Para quem se sentar no interior dos estabelecimentos deverá apresentar um teste à covid-19 negativo.

O recolher obrigatório é uma das medidas que os partidos da oposição gostariam de ver abolir, mas o Governo apenas decidiu de alterar o horário que começará uma hora mais tarde, entre as 00:00 e as 6:00.Há também um relaxamento no que toca às reuniões pessoais. Em vez de duas pessoas, passam a ser permitidas receber em casa um máximo de quatro pessoas. Exceção para as famílias com mais de quatro elementos.

O limite máximo de pessoas permitidas em eventos passa também de 100 para 150, e até mil pessoas com protocolo sanitário e autorização do Ministério da Saúde. Em eventos musicais no exterior passam ainda a ser permitidos 40 músicos no máximo.

Caso o projeto de lei seja aprovado – o que, sem surpresas, deve acontecer graças ao apoio dos três partidos da coligação governamental (DP, LSAP, Déi Gréng) – as medidas ficarão em vigor até pelo menos ao dia 12 de junho.



