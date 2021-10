Novas regras vão generalizar o uso do CovidCheck, incluindo no setor da Horeca e nas empresas. Sindicatos têm contestado a introdução da medida no trabalho.

Nova 'lei covid' aprovada pelos deputados

Sem surpresas a nova 'lei covid' foi votada favoravelmente esta segunda-feira pelos deputados luxemburgueses. Nem o ultimato dos três maiores sindicatos - CGFP, OGBL e LCGB - foi suficiente para travar uma das regras mais polémicas da nova lei, a introdução do CovidCheck nas empresas.

O texto - aprovado com os votos favoráveis da coligação governamental e os votos contra da oposição - generaliza o uso do CovidCheck, que passará a vigorar também na restauração e nas empresas (este último para as que quiserem aderir).

A nova 'lei covid' entra em vigor já esta terça-feira, 19 de outubro, e vigora até 18 de dezembro. Mas a introdução do CovidCheck na restauração e empresas começa a contar só partir de 1 de novembro para dar tempo às empresas para se preparem para as novas regras. E haverá sanções para os trabalhadores que não aderirem ao sistema.

A introdução do sistema 3G - recuperado, testado ou vacinado - tem gerado a oposição de sindicatos e associações, incluindo a CGFP, OGBL e LCGB. Num ultimato ao Governo este domingo os três maiores sindicatos prometeram avançar com medidas jurídicas e sindicais se a medida fosse para a frente, o que acabou por acontecer.

Segundo os três maiores sindicatos é inaceitável que a vida dos não vacinados seja transformada "num inferno" no trabalho por não quererem aderir à vacinação.

