Medidas aprovadas esta tarde ficam em vigor até 15 de maio.

Nova 'lei covid' aprovada no Parlamento

Ana Patrícia CARDOSO Medidas aprovadas esta tarde ficam em vigor até 15 de maio.

A nova 'lei covid', aprovada no Parlamento nesta sexta-feira, entra em vigor na segunda, 26, e será válida até 15 de maio.

Sem surpresas, a votação do 'sim' atingiu a maioria, com 31 deputados da maioria governamental (DP, LSAP, Déi Gréng) a votarem a favor, ultrapassando os 29 deputados da oposição (CSV, ADR, Piraten, Déi Lénk) que votaram contra, sobretudo porque se opõem à continuação da obrigatoriedade do recolher obrigatório, das 23h às 6h.

O que muda?

Na prática, pouco, a não ser um ligeiro desconfinamento nas atividades desportivas e musicais. Os alunos vão poder regressar às piscinas e ter aulas da natação e os grupos de música de dez pessoas, no máximo, vão poder voltar a fazer música juntos, sem ter de respeitar o distanciamento físico. No entanto para os músicos em que é possível, estes devem continuar a usar a sua máscara de proteção.

De resto, as principais medidas a respeitar durante as próximas semanas são as mesmas dos últimos tempos: recolher obrigatório, contactos sociais limitados (apenas dois convidados em casa, do mesmo domicílio), uso de máscara obrigatório em locais públicos, transportes e sempre que a distância de dois metros não pode ser mantida, e o interior dos cafés e restaurantes deverá manter-se encerrado.



