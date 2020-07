Nova legislação irá reforçar rádio pública

Apesar da lei atual já estar em vigor há 30 anos, esta não conseguiu definir claramente as missões ou a gestão da estação, disseram os representantes parlamentares esta terça-feira.

Ana B. Carvalho Apesar da lei atual já estar em vigor há 30 anos, esta não conseguiu definir claramente as missões ou a gestão da estação, disseram os representantes parlamentares esta terça-feira.

A estação de rádio pública luxemburguesa 100,7 vai sofrer uma reestruturação legislativa e um reposicionamento no que diz respeito à sua missão. O Governo garante que a sua independência será preservada.

Todos os partidos estão de acordo que é necessário revisão de regras relativas à rádio pública, tendo todos eles assinado uma moção de apoio à reforma da lei.

Depois do primeiro-ministro Xavier Bettel ter nomeado um amigo pessoal para a direção da emissora, a nova lei também irá rever a forma como os membros da direcção da estação serão nomeados, disse o primeiro-ministro aos legisladores.

A Rádio 100,7 foi alvo de críticas por atingir apenas cerca de 5,5% da população do Luxemburgo, cinco vezes menos que a concorrente privada RTL Radio, parte do Grupo alemão Bertelsmann. Os parlamentares advertiram ainda que o estilo "elitista" da estação pública corria o risco de alienar as audiências.



Embora o Luxemburgo não tenha uma estação de televisão pública, a RTL tem um contrato de serviço público com o governo. Segundo o Luxembourg Times, ao abrigo da última edição deste contrato, "o Luxemburgo pagará anualmente ao conglomerado 10 milhões de euros entre 2021 e 2023 para cobrir os custos do seu programa de televisão em língua luxemburguesa".

O mesmo jornal cita um estudo do Centro para o Pluralismo e Liberdade dos Meios de Comunicação Social que, em 2015, tinha alertado para uma concentração da propriedade dos meios de comunicação social nas mãos da RTL e o governo tinha prometido uma revisão como parte em 2018.

O Parlamento rejeitou ainda a introdução de uma taxa de licença para a radiodifusão pública e pronunciou-se a favor de uma maior diversidade linguística na programação pública do país.

