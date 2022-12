O StroumMonitor permitirá identificar picos de consumo e ajudar os consumidores a precaverem-se face à falta de eletricidade.

Nova ferramenta alerta população sobre potenciais apagões

É uma espécie de previsão meteorológica, mas para a eletricidade. O StroumMonitor, apresentado esta sexta-feira em conferência de imprensa, dará às autoridades a possibilidade de avaliar rapidamente a segurança do fornecimento de eletricidade no Luxemburgo, de acordo com o Virgule.

O novo instrumento, que pode ser consultado no final da página do operador de rede Creos, irá permitir identificar as horas de pico de consumo no país e alertar a população sobre eventuais apagões para que possa adotar preventivamente as medidas corretas de poupança de energia.

Segundo o ministério de Energia, foram estabelecidos três níveis de vigilância: verde, que significa que a rede elétrica está em equilíbrio; laranja, que indica que o sistema está sob tensão e aponta a necessidade de reduzir o consumo e vermelho, que determina a urgência de limitar o consumo devido a dificuldades agudas no fornecimento, a fim de evitar apagões.

O StroumMonitor integra o plano do governo para fazer frente a eventuais cortes de eletricidade, embora no Luxemburgo a situação esteja sob controlo, segundo disse o ministro da Energia, esta terça-feira. "Atualmente, o risco de apagões não é maior do que nos anos anteriores", garantiu Claude Turmes.

Apesar disso, este cenário não pode ser excluído a 100%, por isso o governo atualizou o plano do país para preparação de crises. O documento, elaborado em colaboração com o Alto Comissariado para a Proteção Nacional (HCPN, na sigla original), o operador de rede Creos e a Federação Industrial Luxemburguesa (FEDIL), também contém vários níveis de vigilância.

Ministro garante que país está preparado

Na primeira, denominada "prevenção", prevê-se a monitorização da segurança do abastecimento para assegurar que não existem problemas que ameaçam a sua estabilidade.

Se for detetado "um risco tangível e específico", o Luxemburgo passará a "alerta precoce", o que implica várias medidas para evitar a progressão para uma crise. Entre elas estão a exigência de uma redução no consumo da eletricidade e reduzir ou, mesmo, parar os trabalhos de manutenção e infraestruturas na rede.

Contudo, se já estiver a decorrer ou tiver decorrido um apagão, o país entrará numa situação de "crise". O terceiro nível de alerta pretende mitigar o impacto da insegurança de fornecimento energético na sociedade.

Assim, se for decidida uma redução da corrente, será executada de acordo com uma lista de prioridades, ou seja, os consumidores de alta tensão serão os primeiros afetados. Só depois as famílias e as infraestruturas críticas poderão ser abrangidas.

Se o pior cenário se concretizar, será ativada uma unidade de crise e a União Europeia (UE) será notificada.

"Permanecemos vigilantes e estamos preparados: se a situação se agravar, temos à nossa disposição todos os instrumentos de crise necessários", conclui Claude Turmes.

