Nova escola pública no Luxemburgo vai oferecer programa de francês gratuito

Andréa OLDEREIDE

Uma nova escola pública no Luxemburgo irá oferecer o programa de Bacharelato Internacional (IB) em francês a partir de setembro, dando às crianças a oportunidade de obter o prestigioso diploma sem qualquer custo.

O Bacharelato Internacional Francófono, que permite aos estudantes aceder facilmente a universidades no estrangeiro, será oferecido no Lycée Mathias Adam, com sede em dois locais no sul, Lamadelaine e Differdange.

Duas escolas públicas na Cidade do Luxemburgo já oferecem o programa IB: o Lycée Athénée de Luxembourg, em inglês, e o Lycée Technique du Centre, em francês.

Os estudantes podem também frequentar uma das três escolas privadas internacionais e multilingues do país para se licenciarem com a qualificação globalmente reconhecida, que é ensinada em escolas de todo o mundo.

População cada vez mais internacional

Os legisladores aprovaram no mês passado planos para abrir uma nova escola europeia gerida pelo Estado no Luxemburgo, a sexta deste tipo no país e a primeira na capital, uma vez que a população do país se torna rapidamente mais internacional.

Com mais de um terço de pessoas a falar mais de uma língua em casa, o Grão-Ducado tem o maior número na Europa de estudantes cuja língua materna não é aquela que é ensinada na escola.

O número de falantes da língua luxemburguesa tem vindo a diminuir continuamente, com apenas 34% dos alunos do ensino primário e 40% dos alunos do ensino secundário a falar a língua nacional como língua principal em casa, revelou um relatório educativo publicado em dezembro, sobre o ano letivo de 2019-2020.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxembourg Times)

