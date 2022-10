Edna Marta vai estar vai estar junto da comunidade cabo-verdiana num sarau cultural agendado para sexta-feira.

Nova embaixadora de Cabo Verde presente no Dia da Cultura e das Comunidades

Henrique DE BURGO

O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades é assinalado esta terça-feira, 18 de outubro. Durante uma semana, até 26 de outubro, vão ser organizados vários eventos pelo Governo de Cabo Verde, a começar com a conferência internacional online “Diáspora Cabo-verdiana, Migrações e Desenvolvimento”, que iniciou ao meio-dia.

No Luxemburgo, a Federação das Associações Cabo-verdianas organiza um sarau cultural alusivo à data, em parceria com os Veteranos do Norte, na sexta-feira, a partir das 18h, na sede desta associação (rue de la Coline, n° 26), em Ettelbruck.

A nova embaixadora de Cabo Verde no Luxemburgo, Edna Marta, vai estar presente neste evento, junto da comunidade cabo-verdiana.

