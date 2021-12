A nova direção da maior organização de emigrantes no Luxemburgo, o CLAE, promete lutar para melhorar as condições dos estrangeiros no país que dizem estão a piorar a cada dia que passa.

Nova direção do CLAE. Para pior já basta assim

Madalena QUEIRÓS

Os emigrantes representam metade da força de trabalho no Luxemburgo. Mas a sua taxa de risco da pobreza é o dobro da dos luxemburgueses. E as condições de vida têm piorado a cada dia. “Há o preço do alojamento, a dificuldade em conseguir um emprego e o desafio em dominar as línguas faladas no país”, estes são apenas alguns dos problemas de integração dos estrangeiros denunciados por Pascale Zaourou, a recém-eleita presidente do Comité de Ligação das Associações de Emigrantes (CLAE).



A maior associação de emigrantes do Luxemburgo, que representa mais de 190 organizações, foi fundado em 1985 e tem como missão lutar pela igualdade de direitos entre todos os residentes, pela cidadania de residência, pelo reconhecimento e promoção das culturas dos imigrantes e por uma política de imigração mais aberta.

O CLAE viveu uma verdadeira revolução nas últimas eleições e conta, agora, com uma direção completamente nova. O objetivo dos novos dirigentes é melhorar a vida dos migrantes. Para isso pretendem pressionar as autoridades luxemburguesas para que alterem a legislação de forma a garantir melhores condições para os estrangeiros que chegam ao país.

“A questão da pobreza é estrutural, alguém que não saiba falar as três línguas tem mais dificuldade em encontrar um trabalho, e mesmo se o conseguir terá uma remuneração mais baixa do que quem fala luxemburguês. O resultado é maior dificuldade em encontrar um alojamento. Há alguns anos com os primeiros migrantes era diferente, mas hoje com o aumento dos preços, encontrar uma habitação é um problema cada vez maior”, resume Pascale Zaourou.

A nova direção do CLAE: Abdulai Djaba, Pascale Zaourou e Umberto Picariello. Foto: Marc Wilwert

Os problemas começam logo no acesso ao mercado de trabalho. “Os migrantes chegam com qualificações, mas infelizmente acabam por aceitar qualquer trabalho, mesmo que não seja na sua área de formação”, sublinha.

Muitos acabam nas limpezas, um setor particularmente precarizado porque para fazer as 40 horas semanais têm que trabalhar em locais diferentes. Mesmo quando há convenções coletivas muitas vezes não são respeitadas no setor privado”, sublinha. Depois há a discriminação por não dominar as línguas oficiais.

A questão da aprendizagem das línguas é, por isso, fundamental. “Por exemplo no caso dos migrantes que chegam de Portugal, há três línguas oficiais, o francês, o alemão e o luxemburguês. É importante que se saiba pelo menos uma das línguas, sublinha Pascale Zaourou.

Por isso para o CLAE continua a ser uma das prioridades apostar nos cursos de línguas para estrangeiros. “Penso que não se trata de uma discriminação voluntária, o facto de utilizar o luxemburguês nas comunicações oficiais, mas é certo que cria uma exclusão”, acrescenta a nova presidente do CLAE.

“É triste que o Luxemburgo seja um país com tanta pobreza, e esse é um dos motivos que me faz intervir na sociedade civil, porque as organizações têm que denunciar estes problemas e propor soluções para reduzir estas desigualdades”, acrescenta.

O salário mínimo não é suficiente para viver no Luxemburgo. Abdulai Djaba

A questão da integração no sistema educativo é outro dos problemas detetados. “Porque não é normal que as crianças, mesmo europeias, e ainda mais as crianças de famílias vindas de fora do espaço europeu, tenham problemas na escola”.

Salário mínimo não chega para viver

Muitos vêm para o Luxemburgo à procura do El Dorado e acabam por confrontar-se como uma realidade bem diferente, sublinha Umberto Picariello, vice-presidente do CLAE.“O Luxemburgo tem fama de ser um dos países mais ricos do mundo, com um dos salários mais elevados, o que cria uma ilusão. Muitos que estão em situações precárias nos seus países de origem são atraídos. Quando cá chegam são surpreendidos pela realidade, um salário mínimo muito alto, mas que não lhes permite viver, porque praticamente quase todo o rendimento vai para pagar o alojamento.

Depois há outros problemas de integração, como a língua e a cidadania”, acrescenta. E a situação está a ficar cada vez pior. “A classe média está a ser empurrada para baixo, não tem condições para viver numa habitação decente e ter uma vida normal. Há uma taxa de pobreza de cerca de 20% da população. Os preços estão sempre a aumentar. É uma realidade dura e crua ”, afirma.

“O nosso objetivo é conseguir um aumento do salário mínimo de 20%, porque o valor atual não é suficiente para viver no Luxemburgo”, reforça Abdulai Djaba. O vice-presidente do CLAE que é também delegado sindical da OGBL acrescenta que “a maioria dos empregadores pagam o salário mínimo, sejam pessoas qualificadas ou não ”.

Direção rejeita irregularidade nas eleições

O processo de eleição do novo comité executivo do CLAE esteve rodeado de polémica. Acusações de irregularidades foram feitas pelos membros da anterior direção. “Foi uma eleição que respeitou todas as regras, havia até um comité de controle das eleições. Quando uma eleição respeita as regras creio que a questão não se coloca. É o jogo da democracia”, responde Pascale Zaourou.

Representamos as maiores comunidades de migrantes do Luxemburgo. Pascale Zaourou

A atual presidente deixa um elogio à anterior direção. “Não queremos desacreditar a anterior direção que desenvolveu o CLAE durante muitos anos. Não é um trabalho fácil e é voluntário. Ao todo são cerca de 190 associações para apoiar. O trabalho que fizeram foi imenso e recebemos uma herança formidável.”

Também o vice-presidente, Umberto Picariello, sublinha que o momento da eleição foi uma das assembleias-gerais do CLAE mais concorridas. “Participaram cerca de 84 associações na assembleia-geral e decidiram votar em pessoas novas. O que talvez demonstre uma certa fadiga que fez com que as associações decidissem mudar o comité. É importante sublinhar que há muitas novas associações e novas realidades associativas que não estavam suficientemente representadas no antigo comité e que por isso escolheram um novo comité executivo”, acrescenta.

Também Abdulai Djaba, presidente da ACH – Cabas de Harmonia olha para o processo como o resultado da vontade de novas associações participarem.

Rejeitam a acusação de que a nova direção não tenha representantes das maiores comunidades migrantes do Luxemburgo, feita pela anterior direção. “Temos uma francesa, um português guineense e um italiano e fazemos parte de grandes grupos de migração”, sublinha Pascale Zaourou. “A minha nacionalidade é francesa e sou de origem da Costa do Marfim, assim os franceses estão representados. Abdulai é de nacionalidade portuguesa e Umberto é italiano. Será que essa questão tem um sentido. Não será antes um problema de questão da cor da pele”?, questiona a nova presidente do CLAE.

“Quando penso no anterior comité executivo, vejo os representantes de uma primeira migração que chegou ao Luxemburgo. E agora temos esta nova vaga de imigração que chega, que cria novas realidades e revela novas dificuldades da emigração luxemburguesa”, acrescenta.

Festival das Migrações vai passar a ser itinerante

O Festival das Migrações, a iniciativa com mais visibilidade do CLAE, vai ser diferente este ano. “Será uma manifestação itinerante” com várias iniciativas em diversos locais, explica Umberto Picariello. Mas o programa final ainda não está definido.

Certo é que esta iniciativa continua a representar um dos maiores investimentos do orçamento do CLAE. Com um orçamento de um milhão de euros, por ano, “grande parte é destinado ao pagamento de pessoal”, sublinha o vice-presidente do CLAE.

Pascale Zaourou, presidente do CLAE Foto: Marc Wilwert

Cheguei ao Luxemburgo totalmente por acaso Pascale Zaourou, presidente do CLAE.

Pascale Zaourou, tem 46 anos, três filhos e integra uma família monoparental. Chegou a Luxemburgo “totalmente por acaso” mas foi ficando “pelos seus filhos”. “Os meus últimos dois filhos sentem-se totalmente luxemburgueses e é aqui que se sentem em casa. Por isso escolhi ficar”. Chegou a França com 12 anos vinda da Costa do Marfim. “Cresci em França onde estudei. A minha formação é em ciências da educação, com uma especialização em mediação".

Trabalha como educadora e é também autora do livro “Luxembourg pas chere”. Politicamente integra o grupo nacional das mulheres socialistas. Está empenhada em criar “uma sociedade luxemburguesa melhor”.

Umberto Picariello, vice-presidente do CLAE. Foto: Marc Wilwert

Sempre me envolvi em muitas associações Umberto Picariello, vice-presidente do CLAE

Está há 50 anos no Luxemburgo e tem dois filhos. Umberto Picariello nasceu em Itália. Quando terminou a escola com 15 anos, o seu pai já estava a trabalhar no Luxemburgo como operário. Veio para o Luxemburgo e fez a percurso de aprendizagem em mecânica de automóveis. Depois de terminar a sua formação abriu uma garagem onde trabalhou cerca de trinta anos. Durante este período “envolvi-me em muitas associações e participei ainda muito jovem na fundação do Partido Comunista do Luxemburgo”.

Está reformado da sua atividade profissional e agora tem mais tempo para se dedicar ao trabalho associativo. Para além de ser vice-presidente do CLAE participa também no Circolo Culturale e Ricreativo Eugenio Curiel.

Abdulai Djaba, vice-presidente do CLAE. Foto: Marc Wilwert

Vim para o Luxemburgo durante a crise de 2008 Abdulai Djaba, vice-presidente do CLAE

É presidente da Associação “Cabas de Harmonia” que é uma associação luso-guineense que foi criada para promover a cultura da Guiné-Bissau no Luxemburgo. Abdulai Djaba tem 42 anos tem duas filhas e dois filhos. O pai é da Guiné-Bissau e a mãe do Senegal. Estudou numa escola francesa no Senegal. Em 1998, houve uma guerra na Guiné e o pai teve que vir para Portugal e trouxe todos os filhos. Continuou os seus estudos em Portugal e ingressou na formação de engenheiro informático.

Com a crise de 2008 veio para o Luxemburgo à procura de trabalho. Atualmente trabalha numa sociedade italiana onde é responsável pelos setores da segurança e ambiente. É também delegado da federação de sindicatos OGBL.

