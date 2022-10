Equipa de cardiologistas já se tinha demitido em bloco há uma semana.

Nova demissão no Hospital do Norte

A vaga de demissões no Centro Hospitalar do Norte (CHdN) parece não ter fim. Depois de toda a equipa médica de cardiologia se ter demitido na semana passada, o diretor médico-hospitalar, Robert Thill-Heusbourg, informou esta terça-feira que se demitia do cargo por razões pessoais.

A informação foi avançada pelo conselho de administração do hospital em comunicado enviado às redações.

O médico vai, no entanto, continuar a exercer enquanto neurologista no ChdN, mas abandona o cargo de diretor.

No início deste mês, seis cardiologistas apresentaram a demissão do hospital do norte, alegando que não estavam reunidas as condições para assegurar um serviço de qualidade neste estabelecimento.

A situação no CHdN é mais um sintoma da falta de médicos no país e particularmente na região norte.



