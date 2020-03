A ministra da Saúde, Paulette Lenert, volta a falar ao país esta manhã.

Nova conferência de imprensa da ministra da Saúde marcada para as 11h00

A conferência de imprensa está marcada para as 11h00 e são esperados mais detalhes sobre o ensaio clínico “Discovery”, que visa testar quatro tratamentos experimentais para o novo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, e além da governante, vão participar na conferência de imprensa vários especialistas em matéria de saúde. Um deles é o diretor do Centro Hospitalar do Luxemburgo, Romain Nati, que deverá pronunciar-se sobre o projeto “Discovery”, que envolve o Grão-Ducado e outros seis países europeus.

A conferência desta manhã terá também a participação do diretor da Caixa Nacional de Saúde, Christian Oberlé, que prestará mais esclarecimentos sobre os novos métodos de ‘teleconsultas’.

A sessão contará ainda com a participação de Pierre Hertz, coordenador dos quatro centros de saúde criados para acolher pacientes com sintomas da Covid-19 e que estão a ser instalados de norte a sul do país.

Na conferência de ontem, na qual Paulette Lenert falou ao lado do primeiro-ministro, Xavier Bettel, após a reunião do Conselho de Ministros, foi anunciado o novo balanço de infetados pela Covid-19 no Luxemburgo. O país totaliza neste momento 1.333 casos confirmados e oito mortes.

