Nothum. Homem andava na rua armado com metralhadora

Redação A polícia foi alertada no sábado, pelas 17 horas e agiu rapidamente. O indivíduo holandês explicou que tinha descoberto a arma numa escavação, com um detetor de metais. Foi multado

Um holandês decidiu caminhar pelas ruas de Nothum, em Lac de la Haute-Sûre, na tarde de sábado com uma metralhadora na mão, o que deixou as pessoas assustadas. De salientar que na outra mão, o homem trazia um detetor de metais.

As autoridades policiais foram rapidamente avisadas e confrontaram o indivíduo, que explicou a situação insólita.



O cidadão holandês tinha andado em escavações à procura de preciosidades com a ajuda de um detetor de metais que trazia na outra mão. E, de facto encontrou alguma coisa: a metralhadora, e por isso caminhava com ela na mão.

No entanto, além da agitação e susto que causou a polícia recordou que uma lei do ano de 1966 e ainda em vigor proíbe este tipo de escavações com detetores de metais por cidadãos pelo que o holandês foi multado.



Tanto na Alemanha, Bélgica como também no Luxemburgo ainda têm sido encontradas bombas e outros explosivos ou equipamentos perigosos da II Guerra Mundial a maioria enterrados e descobertos por acaso. Estes têm de ser removido por equipas especializadas sendo proibido a qualquer cidadão fazê-lo ou ficar com eles, por ser perigoso.

