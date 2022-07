Notas dos exames finais do secundário abaixo da média dos últimos anos

A taxa global de sucesso é inferior à dos últimos anos. Saiba os resultados.

Diana ALVES A taxa global de sucesso é inferior à dos últimos anos. Saiba os resultados.

Já são conhecidas as notas dos exames finais do secundário e a taxa global de sucesso é inferior à dos últimos anos. O Ministério da Educação diz que os resultados "espelham as flutuações observadas nos últimos anos".

Na chamada sessão de verão dos exames finais do ensino secundário, 75% dos alunos passou nas provas, uma percentagem que fica ligeiramente abaixo dos 76% do ano passado e dos 83% de 2020. O valor é também inferior à média dos últimos dez anos (entre 2012 e 2021) de 78%.

Num comunicado divulgado à imprensa, o ministro da Educação, Claude Meisch, destaca os "resultados honrosos, que se inscrevem na continuidade dos anos anteriores" e sublinha que "os candidatos aos exames finais viveram três anos escolares sob a influência da pandemia" Meisch acrescenta ainda que, "com o diploma no bolso, os alunos estão agora bem preparados para prosseguir os estudos ou para a vida profissional. E isto graças ao trabalho de toda a comunidade escolar".

No total, 3.483 alunos foram a exame, sendo que 75% (2.612) passaram. Do totalm, 16% vão a exame de recurso e 9% chumbaram. Desagregando os dados do ministério, o ensino secundário clássico regista a taxa de sucesso mais elevada, com 83%, dois pontos percentuais abaixo do valor do ano passado. No ensino secundário geral, a taxa de sucesso foi de 68%, menos um ponto do que em 2021.

O ministério nota também que a diferença entre raparigas e rapazes é mais pronunciada no ensino geral do que no clássico. No geral, a taxa de sucesso das raparigas é de 71%. Entre eles, cai para 64%. Este ano, 116 alunos obtiveram a nota "excelente".

