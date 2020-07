Além da Dinamarca e da Finlândia, também a Noruega decidiu barrar a entrada a residentes no Grão-Ducado.

Noruega fecha fronteiras ao Luxemburgo

A Noruega prepara-se para reabrir as fronteiras aos europeus já na quarta-feira, mas vai deixar o Luxemburgo de fora da lista de países considerados seguros por causa do aumento de casos do novo coronavírus. Depois da Dinamarca e da Finlândia, Oslo também decidiu barrar a entrada de residentes no Luxemburgo.

Atenta à evolução da pandemia, a Noruega recusa-se ainda a reabrir as fronteiras com a vizinha Suécia, apesar de permitir a entrada de cidadãos de origem dinamarquesa, finlandesa ou islandesa, desde 15 de junho, devido as políticas de restrição desses países a turistas do restante da Europa. Tudo porque na perspetiva das autoridades sanitárias da Noruega, os suecos não adotaram medidas de isolamento obrigatório.

Num crescendo, a desconfiança criada pela pandemia também colocou o Luxemburgo na lista negra de países como a Lituânia, a Letónia e a Estónia.

