As previsões apontam para uma acumulação de neve de três a cinco centímetros no norte do país.

Norte do Luxemburgo sob alerta amarelo devido a queda de neve

Susy MARTINS As previsões apontam para uma acumulação de neve de três a cinco centímetros no norte do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, emitiu hoje um alerta amarelo para o norte do país, devido à previsão de queda de neve.

O alerta entra em vigor às 20:00 desta segunda-feira para terminar às 6:00 de terça-feira. As previsões apontam para uma acumulação de neve de três a cinco centímetros no norte do país.

Os automobilistas devem ter cuidados redobrados nas estradas, sendo que os veículos devem estar equipados com os pneus de inverno. As temperaturas previstas para esta segunda-feira devem oscilar entre os 0° e os 3°C.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.