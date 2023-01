As comunas de Wiltz e Wincrange continuavam às 19h10 sem eletricidade, de acordo com o site do Creos. Foram vários os municípos afetados.

Apagão

Norte do Luxemburgo às escuras devido a falha de eletricidade

Uma importante falha elétrica deixou vários municípios do norte do país às escuras durante mais de uma hora, mantendo-se ainda o apagão em Wiltz e Wincrange, pelas 19h10, deste domingo, informa o site Creos.

Os técnicos do gestor da rede de eletricidade do país foram mobilizados e estão a tentar resolver a falha elétrica nestes locais.

O apagão apanhou de surpresa os residentes de Esch-sur-Sûre, Grosbous às 17h51deste domingo. Um minuto depois foi a vez de Wahl ficar às escuras. Durante cerca de meia-hora não houve eletricidade nestes municípios, tendo o problema sido resolvido e a luz restabelecida às 18h23, em simultâneo nas três zonas afetadas. Falta agora resolver a falha em Wiltz e Wincrange, cujo corte ocorreu às 18h00 e 18h05, respetivamente.

Recorde-se que no dia 1 de janeiro, Esch-sur-Sûre já tinha sido igualmente afetado por um corte de energia, entre as 8h54 e as 9h47 da manhã, como notificou o site do Creos, devido a outro problema técnico. Desta vez, o apagão tornou-se mais relevante pois ocorreu já durante a noite.

