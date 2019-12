É a primeira mulher a liderar uma central sindical no Luxemburgo.

Nora Back eleita presidente da OGBL

É a primeira mulher a liderar uma central sindical no Luxemburgo.

Nora Back foi eleita presidente da OGBL com 97,5%. A votação decorreu no final da tarde de hoje no Congresso da central sindical.



Back, que vai suceder a André Roeltgen, começou a trabalhar na OGBL em 2004, onde começou como secretária-central adjunta afeta ao sindicato da saúde, serviços sociais e educativos. Em 2008 passou a secretária-central do mesmo sindicato.



Em junho deste ano foi nomeada secretária-geral da OGBL e foi eleita presidente da Câmara dos Assalariados. Assume agora também a presidência da OGBL, a primeira mulher a exercer o cargo.