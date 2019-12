Com apenas 40 anos, é a nova figura incontornável do mundo sindical e foi eleita personalidade do ano pelos leitores do Contacto. É primeira mulher à frente da maior central sindical do Luxemburgo, a OGBL. Além disso, é presidente da Câmara dos Assalariados, também a primeira mulher a exercer o cargo.

Luxemburgo 2 min.

Nora Back eleita personalidade do ano (61% dos votos)

Com apenas 40 anos, é a nova figura incontornável do mundo sindical e foi eleita personalidade do ano pelos leitores do Contacto. É primeira mulher à frente da maior central sindical do Luxemburgo, a OGBL. Além disso, é presidente da Câmara dos Assalariados, também a primeira mulher a exercer o cargo.

É a primeira mulher à frente de uma central sindical no Luxemburgo. Em entrevista ao Contacto em setembro de 2018 – altura em que tinha acabado de ser indicada para secretária-geral da OGBL – Nora Back reconheceu que uma mulher à frente de um sindicato representava uma nova era e explicou: é “uma novidade para a OGBL ter uma mulher nesta posição [de secretária-geral] e jovem”. “É um sinal de que a OGBL não é uma estrutura envelhecida, como muitos pensam, em que só trabalham homens mais velhos que lideram o sindicato. Não é o caso. E nunca foi o caso, temos muitas mulheres a trabalhar no sindicato e que têm responsabilidades políticas”, afirmou.

A presença de mulheres nos sindicatos prova que “as estruturas sindicais têm abertura de espírito”.

Para Back a presença do sexo feminino na estrutura sindical “não é um fenómeno muito vísivel de fora”, embora existam muitas mulheres que lá trabalham. “Para as pessoas que estão de fora é um sinal positivo e mostra bem que não somos tradicionalistas e pouco modernos. Prova também que o atual presidente [na altura da entrevista era André Roeltgen] e as estruturas sindicais têm abertura de espírito”.

Segundo a própria, sempre se interessou pela justiça, sobretudo no mercado laboral. Foi isso que fez da sua vida, desde que começou a estudar psicologia do trabalho. Back, que sucede a André Roeltgen, começou a trabalhar na OGBL a 1 de novembro em 2004, onde começou como secretária-central adjunta afeta ao sindicato da saúde, serviços sociais e educativos.

Como notava o semanário Land em julho do ano passado, num perfil sobre a sindicalista, Back pertence a um grupo de jovens que entrou na OGBL como profissional e sem qualquer ligação partidária anterior. Ao contrário dos presidentes anteriores, Jean-Claude Reding e André Roeltgen.

Back conseguiu fazer o seu caminho na estrutura sindical. Em 2008 passou a secretária-central do sindicato da saúde, serviços sociais e educativos. No ano passado foi indicada como secretária-geral da OGBL e em junho deste ano foi eleita presidente da Câmara dos Assalariados. Em dezembro, assumiu também a presidência da OGBL.

Para a nova líder do sindicato, conseguir mais trabalhadores sindicalizados no setor dos serviços e conseguir responder aos desafios impostos pela digitalização e numerização da economia são os principais desafios do futuro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.