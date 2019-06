Nora Back é atualmente secretária-geral da central sindical OGBL, mas poderá também passar a presidente da central sindical ainda este ano.

Nora Back é a primeira mulher presidente da Câmara dos Assalariados

Susy TEIXEIRA MARTINS Nora Back é atualmente secretária-geral da central sindical OGBL, mas poderá também passar a presidente da central sindical ainda este ano.

A Câmara dos Assalariados (Chambre des Salariés, na denominação original em francês) é presidida pela primeira vez por uma mulher. Nora Back, a número dois da central sindical OGBL, foi nomeada esta quinta-feira, por unanimidade, para assumir essas funções durante os próximos cinco anos.

Em declarações, esta tarde, à Rádio Latina, Nora Back não escondeu o orgulho e assumiu-se pronta a enfrentar este novo desafio.

Nora Back considera que o mercado do trabalho está em constante mutação com condições laborais cada vez mais precárias, defendendo que o trabalhador tem de voltar a estar no centro das preocupações.

Back sucede assim a Jean-Claude Reding na presidência da Câmara dos Assalariados e diz que vai seguir os seus passos, sobretudo, no que diz respeito à formação.

Nora Back é atualmente secretária-geral da central sindical OGBL e diz querer apresentar a sua candidatura no mês de dezembro, para assumir a presidência do sindicato.

Prestes a festejar o seu quadragésimo aniversário, Nora Back começou a sua carreira sindical aos 25 anos. “Combater as injustiças” sempre foi um dos desafios que a animaram.

Os vice-presidentes da Câmara dos Assalariados são Patrick Dury, presidente da LCGB e Jean-Claude Reding da OGBL e antigo presidente da Câmara dos Assalariados.

A Câmara dos Assalariados é composta por 60 membros. Após as eleições sociais a OGBL obteve 35 mandados, a LCGB 18, a ALEBA quatro mandatos, e FNCTTFEL dois e a Syprolux um mandato.